В ООН назвали гуманитарную ситуацию в секторе Газа катастрофической
Об этом сообщает телеканал France24.
«Палестинцы в секторе Газа живут в крайнем, углубляющемся ужасе», — сказал Тюрк.
При этом, по его словам, данная ситуация была полностью «предсказуемой и предотвратимой».
Также Тюрк заявил, что в мире в настоящий момент ведётся 55 вооружённых конфликтов.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш не исключил, что общественный порядок в секторе Газа вскоре окончательно рухнет из-за постоянных ударов Израиля.