В ООН назвали гуманитарную ситуацию в секторе Газа катастрофической

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал гуманитарную ситуацию в секторе Газа катастрофической.

Об этом сообщает телеканал France24.

«Палестинцы в секторе Газа живут в крайнем, углубляющемся ужасе», — сказал Тюрк.

При этом, по его словам, данная ситуация была полностью «предсказуемой и предотвратимой».

Также Тюрк заявил, что в мире в настоящий момент ведётся 55 вооружённых конфликтов.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш не исключил, что общественный порядок в секторе Газа вскоре окончательно рухнет из-за постоянных ударов Израиля.