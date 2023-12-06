RT в Telegram
Подпишись

Гутерреш не исключил, что общественный порядок в Газе вскоре рухнет

Короткая ссылка
Генсек ООН Антониу Гутерреш не исключил, что общественный порядок в секторе Газа вскоре окончательно рухнет из-за постоянных ударов Израиля.
Гутерреш не исключил, что общественный порядок в Газе вскоре рухнет
  • РИА Новости

«В условиях непрекращающихся бомбардировок Армией обороны Израиля и без убежищ и предметов первой необходимости я ожидаю, что общественный порядок вскоре окончательно рухнет из-за отчаянных условий, при которых доставка даже ограниченной помощи невозможна», — приводит ТАСС его слова в письме к председателю Совета Безопасности ООН.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны Запада предпочитают не замечать гуманитарную катастрофу в секторе Газа, в то же время поддерживая на плаву тему Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить