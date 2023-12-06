Гутерреш не исключил, что общественный порядок в Газе вскоре рухнет

Генсек ООН Антониу Гутерреш не исключил, что общественный порядок в секторе Газа вскоре окончательно рухнет из-за постоянных ударов Израиля.

«В условиях непрекращающихся бомбардировок Армией обороны Израиля и без убежищ и предметов первой необходимости я ожидаю, что общественный порядок вскоре окончательно рухнет из-за отчаянных условий, при которых доставка даже ограниченной помощи невозможна», — приводит ТАСС его слова в письме к председателю Совета Безопасности ООН.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страны Запада предпочитают не замечать гуманитарную катастрофу в секторе Газа, в то же время поддерживая на плаву тему Украины.