Полянский заявил, что Запад предпочитает не замечать гумкатастрофу в Газе

Страны Запада предпочитают не замечать гуманитарную катастрофу в секторе Газа, в то же время поддерживая на плаву тему Украины. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он подчеркнул, что Запад пытается уловками поддерживать тему Украины в Совбезе ООН и собирать представителей всех стран на обсуждение данного вопроса.

«Даже если это выглядит цинично на фоне того, что эти самые страны в упор по-прежнему не видят разворачивающуюся настоящую гуманитарную катастрофу, вызванную действиями Израиля в секторе Газа», — приводит ТАСС слова Полянского.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что многие западные страны пересматривают своё отношение к Израилю.