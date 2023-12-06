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Полянский заявил, что Запад предпочитает не замечать гумкатастрофу в Газе

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Страны Запада предпочитают не замечать гуманитарную катастрофу в секторе Газа, в то же время поддерживая на плаву тему Украины. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он подчеркнул, что Запад пытается уловками поддерживать тему Украины в Совбезе ООН и собирать представителей всех стран на обсуждение данного вопроса.

«Даже если это выглядит цинично на фоне того, что эти самые страны в упор по-прежнему не видят разворачивающуюся настоящую гуманитарную катастрофу, вызванную действиями Израиля в секторе Газа», — приводит ТАСС слова Полянского.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что многие западные страны пересматривают своё отношение к Израилю.

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