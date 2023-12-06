RT в Telegram
Подпишись

Эрдоган заявил, что многие западные страны пересматривают отношение к Израилю

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что многие западные страны пересматривают своё отношение к Израилю.
Эрдоган заявил, что многие западные страны пересматривают отношение к Израилю
  • Gettyimages.ru

По словам турецкого лидера, на Западе появляются те страны, которые демонстрируют свою усталость от помощи Израилю.

Он привёл в качестве примера Францию, которая в первые дни войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС делала заявления о поддержке Израиля. Сейчас, как утверждает Эрдоган, Париж сменил риторику.

«Точно так же многие другие страны на Западе больше не делают тех заявлений, которые делали в первые дни конфликта. Проблема — в терпении», — цитирует его ТАСС.

Ранее Эрдоган заявил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следует судить в Международном уголовном суде за действия ЦАХАЛ в секторе Газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить