Эрдоган заявил, что многие западные страны пересматривают отношение к Израилю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что многие западные страны пересматривают своё отношение к Израилю.

По словам турецкого лидера, на Западе появляются те страны, которые демонстрируют свою усталость от помощи Израилю.

Он привёл в качестве примера Францию, которая в первые дни войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС делала заявления о поддержке Израиля. Сейчас, как утверждает Эрдоган, Париж сменил риторику.

«Точно так же многие другие страны на Западе больше не делают тех заявлений, которые делали в первые дни конфликта. Проблема — в терпении», — цитирует его ТАСС.

Ранее Эрдоган заявил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следует судить в Международном уголовном суде за действия ЦАХАЛ в секторе Газа.