Международное сообщество должно осудить киевский режим за убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, в обратном случае это будет означать покрывательство терроризма. Об этом сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Убийство Кивы — ещё одно кровавое преступление террористического режима Зеленского», — приводит РИА Новости его слова.

Слуцкий подчеркнул, что тональность спикера украинской разведки не оставляет сомнений, что именно Киев причастен к этому преступлению.

«Показательна в этом случае будет реакция международного сообщества», — отметил он.

Депутат сообщил, что отсутствие осуждения со стороны мирового сообщества будет означать двойные стандарты и покрывательство государственного терроризма на Украине.

Ранее в ГСУ СК России по Подмосковью сообщили, что бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива, по предварительным данным, был застрелен вечером 6 декабря на территории парка одного из коттеджных посёлков в деревне Супонево Одинцовского городского округа.

По данным ряда украинских СМИ, Киву убили в рамках «спецоперации» Службы безопасности Украины.