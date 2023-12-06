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Косачёв: убийство Кивы должно осудить всё международное сообщество

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Анастасия Белоусова
Вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв в беседе с RT заявил, что если международное сообщество не осудит убийство бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы, то это будет расценено как поощрение международного терроризма.

«Во-первых, террористический акт. Во-вторых, террористический акт, осуществлённый государством Украина в лице её спецслужб на территории другого государства. Это неприемлемо ни при каких обстоятельствах. России в ряде других случаев приписывали подобного рода действия бездоказательно. И мы видели, какую волну осуждения это каждый раз вызывало на Западе в категории неприемлемости», — заявил Косачёв.

Он подчеркнул, что произошедшее должно быть осуждено международным сообществом.

«Если этого не произойдёт с западной стороны, то это будет ещё одним очевидным проявлением двойных стандартов, а в конечном итоге поощрением государственного терроризма, который мы наблюдаем в этом трагическом инциденте», — добавил он.

Ранее в ГСУ СК России по Подмосковью сообщили, что бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива, по предварительным данным, был застрелен вечером 6 декабря на территории парка одного из коттеджных посёлков в деревне Супонево Одинцовского городского округа.

Отмечается, что, согласно предварительной информации, неизвестный произвёл в Киву выстрелы из неустановленного оружия.

От полученных ранений экс-депутат скончался на месте нападения.

Ряд украинских СМИ заявили, что Киву в Московской области убили в рамках «спецоперации» Службы безопасности Украины.

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