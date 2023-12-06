Вышинский назвал убийство Ильи Кивы террористической акцией

Член Совета по правам человека при президенте России, исполнительный директор «России сегодня» Кирилл Вышинский в беседе с RT прокомментировал сообщения об убийстве бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы.

«Понятно, что это убийство и за него взяла ответственность Служба безопасности Украины. Что можно сказать по этому поводу? Кива был человеком достаточно противоречивым, с непростой биографией. Но нужно отдать должное, что достаточно эмоциональным, ярким и заметным человеком», — сказал Вышинский.

По его словам, неслучайно, что так быстро СБУ взяла ответственность за смерть экс-депутата.

«Явно понятно, что это — откровенно террористическая акция. Эти люди используют террор в своих пропагандистских целях, это очевидно. Без сомнения, раз госслужба берёт на себя ответственность за террористический акт, то это повод задуматься для тех, кто поддерживает Украину. Потому что я, честно скажу, не помню такого количества терактов, за которые взяла на себя ответственность одна из государственных структур. Есть повод задуматься», — добавил Вышинский.

Ранее в ГСУ СК России по Подмосковью сообщили, что бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива, по предварительным данным, был застрелен вечером 6 декабря на территории парка одного из коттеджных посёлков в деревне Супонево Одинцовского городского округа.

Отмечается, что, согласно предварительной информации, неизвестный произвёл в Киву выстрелы из неустановленного оружия.

От полученных ранений экс-депутат скончался на месте нападения.

Ряд украинских СМИ заявили, что бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву в Московской области убили в рамках «спецоперации» Службы безопасности Украины.