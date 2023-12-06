Кронпринц: Эр-Рияд и Москва работают над достижением стабильности на Ближнем Востоке

Наследный принц, глава Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд и Москва работают над достижением стабильности на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас есть много общих интересов, в рамках которых мы работаем над достижением стабильности и развития как всего мира, так и региона Ближнего Востока», — отметил кронпринц.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин начал переговоры с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

На переговорах Путин заявил, что обстоятельства скорректировали планы наследного принца посетить Москву.

Также он отметил, что следующая их встреча должна быть в Москве.