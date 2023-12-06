Кронпринц: Эр-Рияд и Москва работают над достижением стабильности на Ближнем Востоке
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Об этом он сказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«У нас есть много общих интересов, в рамках которых мы работаем над достижением стабильности и развития как всего мира, так и региона Ближнего Востока», — отметил кронпринц.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин начал переговоры с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
На переговорах Путин заявил, что обстоятельства скорректировали планы наследного принца посетить Москву.
Также он отметил, что следующая их встреча должна быть в Москве.