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Кронпринц: Эр-Рияд и Москва работают над достижением стабильности на Ближнем Востоке

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Наследный принц, глава Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд и Москва работают над достижением стабильности на Ближнем Востоке.
Кронпринц: Эр-Рияд и Москва работают над достижением стабильности на Ближнем Востоке
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. 

«У нас есть много общих интересов, в рамках которых мы работаем над достижением стабильности и развития как всего мира, так и региона Ближнего Востока», — отметил кронпринц.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин начал переговоры с Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

На переговорах Путин заявил, что обстоятельства скорректировали планы наследного принца посетить Москву.

Также он отметил, что следующая их встреча должна быть в Москве.

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