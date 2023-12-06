Путин начал переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
- РИА Новости
Отмечается, что на встрече в Эр-Рияде присутствуют делегации двух стран.
Стороны намерены обсудить сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной областях, а также взаимодействие в многосторонних форматах, передаёт ТАСС.
Ранее Путин посетил Объединённые Арабские Эмираты, где провёл переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Минобороны России показало кадры сопровождения самолёта Владимира Путина.