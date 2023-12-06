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Путин начал переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

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Российский лидер Владимир Путин начал переговоры с наследным принцем, главой Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
Путин начал переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
  • РИА Новости

Отмечается, что на встрече в Эр-Рияде присутствуют делегации двух стран.

Стороны намерены обсудить сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной областях, а также взаимодействие в многосторонних форматах, передаёт ТАСС.

Ранее Путин посетил Объединённые Арабские Эмираты, где провёл переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Минобороны России показало кадры сопровождения самолёта Владимира Путина.

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