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Эсминец ВМС США сбил летевший в его направлении БПЛА в Красном море

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Эсминец ВМС США Mason уничтожил беспилотник, который летел по направлению к нему в Красном море. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя Пентагона.
Эсминец ВМС США сбил летевший в его направлении БПЛА в Красном море
  • Gettyimages.ru

«Эсминец Mason сбил летевший к нему беспилотник во время движения в южной части Красного моря», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее Al Hadath сообщал, что Израиль направил военные корабли в Красное море для наблюдения за активностью Ирана.

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