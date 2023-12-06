Эсминец ВМС США сбил летевший в его направлении БПЛА в Красном море

Эсминец ВМС США Mason уничтожил беспилотник, который летел по направлению к нему в Красном море. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя Пентагона.

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«Эсминец Mason сбил летевший к нему беспилотник во время движения в южной части Красного моря», — приводит РИА Новости заявление. Ранее Al Hadath сообщал, что Израиль направил военные корабли в Красное море для наблюдения за активностью Ирана.