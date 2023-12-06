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Премьер Норвегии в разговоре с пранкерами выступил за переговоры по Украине

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Конфликт на Украине должен разрешаться по дипломатической линии. Такое мнение в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом высказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
Премьер Норвегии в разговоре с пранкерами выступил за переговоры по Украине
  • Gettyimages.ru

По словам норвежского премьера, следует искать такие пути разрешения ситуации на Украине, которые могли бы положить конец боевым действиям и перевести ситуацию в дипломатическое русло.

«И я вижу, что так называемое наступление не приводит к такому быстрому прогрессу, как хотелось бы Украине. И что им делать в этой ситуации? Я хочу, чтобы остальные государства смогли подготовить что-то, что позволит перейти на этот дипломатический путь, так сказать. Но нелегко быть оптимистом по этому поводу», — приводятся слова Стёре в Telegram-канале пранкеров.

Премьер-министр Норвегии добавил, что сперва следует попытаться найти возможность решить ключевые вопросы дипломатическими мерами и «на некотором расстоянии от политических лидеров».

Ранее жертвой розыгрыша российских пранкеров стал вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек.

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