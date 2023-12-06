Time: Тейлор Свифт обошла Путина, Си Цзиньпина и Барби в рейтинге «Человек года»

Американский журнал Time опубликовал традиционный ежегодный рейтинг «Человек года», куда включил многих политиков и артистов. В 2023 году в него попали президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и даже кукла Барби. Первое место в рейтинге заняла Тейлор Свифт.

Составители рейтинга отметили, что у 33-летней исполнительницы песни Bad Blood выдался потрясающий год. Среди прочих достижений Свифт они назвали её мировое турне Eras tour, успевшее стать самым прибыльным гастрольным туром среди тех, что устраивали женщины-исполнительницы.

Помимо этого, в рейтинге упоминается и вышедший на экраны в октябре одноимённый фильм, который уже стал самым прибыльным концертным фильмом в истории кинематографа.

Ранее стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала самой влиятельной женщиной 2023 года по версии журнала Forbes.