Урсула фон дер Ляйен признана самой влиятельной женщиной по версии Forbes

Немецкий и европейский политик Урсула фон дер Ляйен, ставшая первой женщиной — председателем Еврокомиссии, возглавила рейтинг самых влиятельных женщин в мире в 2023 году по версии Forbes.

Вторую строчку рейтинга, составленного журналистами издания, заняла глава ЕЦБ Кристиан Лагард. Замыкает же тройку лидеров вице-президент США Камала Харрис.

Помимо них, в рейтинг также включили премьер-министра Италии Джорджу Мелони, американскую певицу Тейлор Свифт, главу минфина США Джанет Йеллен, американскую актрису и телеведущую Опру Уинфри и других.

При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как богатство, медийность, а также уровень воздействия на общественное мнение и сфера влияния.

Фон дер Ляйен возглавляет Европейскую комиссию с 1 декабря 2019 года. Стоит отметить, что её работу на этом посту нередко подвергают критике. Как ранее сообщила аналитик Наталья Ерёмина, глава ЕК вызывает все больше недовольства в ЕС.