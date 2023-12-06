RT в Telegram
Подпишись

Урсула фон дер Ляйен признана самой влиятельной женщиной по версии Forbes

Короткая ссылка
Немецкий и европейский политик Урсула фон дер Ляйен, ставшая первой женщиной — председателем Еврокомиссии, возглавила рейтинг самых влиятельных женщин в мире в 2023 году по версии Forbes.
Урсула фон дер Ляйен признана самой влиятельной женщиной по версии Forbes
  • Gettyimages.ru

Вторую строчку рейтинга, составленного журналистами издания, заняла глава ЕЦБ Кристиан Лагард. Замыкает же тройку лидеров вице-президент США Камала Харрис.

Помимо них, в рейтинг также включили премьер-министра Италии Джорджу Мелони, американскую певицу Тейлор Свифт, главу минфина США Джанет Йеллен, американскую актрису и телеведущую Опру Уинфри и других.

При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как богатство, медийность, а также уровень воздействия на общественное мнение и сфера влияния.

Фон дер Ляйен возглавляет Европейскую комиссию с 1 декабря 2019 года. Стоит отметить, что её работу на этом посту нередко подвергают критике. Как ранее сообщила аналитик Наталья Ерёмина, глава ЕК вызывает все больше недовольства в ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить