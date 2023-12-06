RT в Telegram
Подпишись

Россия сохранила пятое место по туристическому потоку в Таиланд

Короткая ссылка
Россия сохранила пятое место по турпотоку в Таиланд с начала года, за одиннадцать месяцев страну посетили порядка 1,3 млн россиян.
Россия сохранила пятое место по туристическому потоку в Таиланд
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказала министр туризма и спорта Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон. Её слова приводит Daily News.

Всего с начала года Таиланд посетили 25 миллионов человек, передаёт РИА Новости.

Чаще всего туда приезжали туристы из Малайзии, число которых составило 4 млн. Также Таиланд часто посещали туристы из Китая, Южной Кореи и Индии. 

Самым популярным направлением в Таиланде среди россиян является остров Пхукет.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила динамику турпотока за границу примерно в 15—20%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить