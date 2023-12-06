BI: в России могут построить больше атомных подлодок «Ясень», беспокоящих НАТО

Россия может расширить свой военный флот новыми подводными лодками «Ясень», которые вызывают обеспокоенность среди стран Североатлантического альянса.

Об этом информирует Business Insider.

Как пишет издание, эти подлодки способны запускать крылатые ракеты наземного базирования и противокорабельные ракеты, что вызывает обеспокоенность у западных чиновников.

«Это относительно новая способность, которая, по их (чиновников. — RT) мнению, может позволить подлодкам приближаться к важным целям в Европе и Северной Америке и наносить по ним удары», — говорится в публикации.

Издание утверждает, что Россия продолжает расширять свой флот этими подлодками.

В мае глава Военно-морских сил Великобритании адмирал Бен Кей заявил о необходимости инвестировать в передовые мощности, чтобы иметь возможность обнаруживать российские подводные лодки, которые являются одними из самых тихих в мире.