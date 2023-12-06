BI: в России могут построить больше атомных подлодок «Ясень», беспокоящих НАТО
- РИА Новости
Об этом информирует Business Insider.
Как пишет издание, эти подлодки способны запускать крылатые ракеты наземного базирования и противокорабельные ракеты, что вызывает обеспокоенность у западных чиновников.
«Это относительно новая способность, которая, по их (чиновников. — RT) мнению, может позволить подлодкам приближаться к важным целям в Европе и Северной Америке и наносить по ним удары», — говорится в публикации.
Издание утверждает, что Россия продолжает расширять свой флот этими подлодками.
В мае глава Военно-морских сил Великобритании адмирал Бен Кей заявил о необходимости инвестировать в передовые мощности, чтобы иметь возможность обнаруживать российские подводные лодки, которые являются одними из самых тихих в мире.