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BI: в России могут построить больше атомных подлодок «Ясень», беспокоящих НАТО

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Россия может расширить свой военный флот новыми подводными лодками «Ясень», которые вызывают обеспокоенность среди стран Североатлантического альянса.
BI: в России могут построить больше атомных подлодок «Ясень», беспокоящих НАТО
  • РИА Новости

Об этом информирует Business Insider.

Как пишет издание, эти подлодки способны запускать крылатые ракеты наземного базирования и противокорабельные ракеты, что вызывает обеспокоенность у западных чиновников.

«Это относительно новая способность, которая, по их (чиновников. — RT) мнению, может позволить подлодкам приближаться к важным целям в Европе и Северной Америке и наносить по ним удары», — говорится в публикации.

Издание утверждает, что Россия продолжает расширять свой флот этими подлодками.

В мае глава Военно-морских сил Великобритании адмирал Бен Кей заявил о необходимости инвестировать в передовые мощности, чтобы иметь возможность обнаруживать российские подводные лодки, которые являются одними из самых тихих в мире.

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