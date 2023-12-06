Лавров 8—9 декабря примет участие в форуме по вопросам мира и безопасности в ОАЭ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8—9 декабря примет участие в форуме по вопросам мира и безопасности, который состоится в Объединённых Арабских Эмиратах.

Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«8—9 декабря глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в работе 14-го международного форума по вопросам мира и безопасности в Абу-Даби», — сказала она на брифинге.

Кроме того, 10 декабря Лавров выступит на Дохийском форуме в Катаре, добавила Захарова.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что вместе с главой государства Владимиром Путиным в ОАЭ 6 декабря отправится обширная делегация, включающая представителей бизнес-кругов.