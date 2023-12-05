Ушаков: вместе с Путиным в ОАЭ отправится обширная делегация

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что вместе с главой государства Владимиром Путиным в ОАЭ 6 декабря отправится обширная делегация, включающая представителей бизнес-кругов.

«Представители правительства, представители администрации, деловые круги хорошо представлены», — сказал он.

По его словам, в ОАЭ, в частности, отправятся глава МИД России Сергей Лавров, глава ЦБ России Эльвира Набиуллина, вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«И, как я отметил, представители деловых кругов, довольно крупные представители», — отметил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию 6 декабря.