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В Турции сообщили о задержании разыскиваемого Интерполом лидера британской ОПГ

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Глава МВД Турции Али Ерликая заявил в соцсети X о задержании в Стамбуле разыскиваемого Интерполом лидера британской ОПГ Шона Монагана.
В Турции сообщили о задержании разыскиваемого Интерполом лидера британской ОПГ
  • Gettyimages.ru

«В результате операции Kafes-16 в Стамбуле был задержан Шон Монаган, лидер организованной преступной группировки, занимавшейся сбытом наркотиков на северо-востоке Великобритании, его разыскивали Лондон и Интерпол», — цитирует его РИА Новости.

По словам главы турецкого ведомства, Монаган въехал в Турцию 25 октября, 4 декабря Интерпол распространил «красный» бюллетень в его отношении.

Ранее власти Турции заявили, что в Стамбуле задержан один из руководителей, как утверждается, действующей в России организованной преступной группировки Шамиль Амиров.

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