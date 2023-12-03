В Турции заявили о задержании лидера действующей в России ОПГ Амирова

Власти Турции заявили, что в Стамбуле задержан один из руководителей, как утверждается, действующей в России организованной преступной группировки Шамиль Амиров.

Об этом глава турецкого Министерства иностранных дел Али Ерликая написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Шамиль Амиров, один из руководителей ОПГ Thieves in Law, действующей в России, задержан в стамбульском районе Сарыер», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Амиров постоянно проживает в этом районе Стамбула.

Отмечается, что Амирова разыскивал Интерпол по «синему» бюллетеню по обвинению в мошенничестве.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали главаря казанской организованной преступной группы (ОПГ) «Киноплёнка» из 1990-х, которая причастна к ряду убийств и покушений.