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В Турции заявили о задержании лидера действующей в России ОПГ Амирова

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Власти Турции заявили, что в Стамбуле задержан один из руководителей, как утверждается, действующей в России организованной преступной группировки Шамиль Амиров.
В Турции заявили о задержании лидера действующей в России ОПГ Амирова
  • © МВД Турции

Об этом глава турецкого Министерства иностранных дел Али Ерликая написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Шамиль Амиров, один из руководителей ОПГ Thieves in Law, действующей в России, задержан в стамбульском районе Сарыер», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Амиров постоянно проживает в этом районе Стамбула.

Отмечается, что Амирова разыскивал Интерпол по «синему» бюллетеню по обвинению в мошенничестве.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали главаря казанской организованной преступной группы (ОПГ) «Киноплёнка» из 1990-х, которая причастна к ряду убийств и покушений.

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