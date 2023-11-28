RT в Telegram
Подпишись

В Ростове-на-Дону задержали главаря казанской ОПГ, причастной к ряду убийств

Короткая ссылка
В Ростове-на-Дону задержали главаря казанской организованной преступной группы (ОПГ) «Киноплёнка» из 1990-х, которая причастна к ряду убийств и покушений.
В Ростове-на-Дону задержали главаря казанской ОПГ, причастной к ряду убийств
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«В Республике Татарстан уроженец Казани обвиняется в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 61-летнего мужчину обвиняют в преступлениях по статьям об убийстве, бандитизме, организации преступного сообщества, покушении на убийство, краже, а также незаконном хранении оружия.

По версии следствия, в 1997 году он создал в Казани ОПГ «Киноплёнка», участники которой совершили в ряде городов преступления, включая убийства. 

В 2011 году 15 участников этой ОПГ были приговорены судом к различным срокам лишения свободы. При этом обвиняемому удалось скрыться от следствия.

«26 ноября 2023 года он был задержан в городе Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении.

Мужчину арестовали.

Ранее суд в Иркутской области приговорил члена организованной преступной группы к 14 годам лишения свободы по делу об убийстве и покушении на убийство более 20 лет назад.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить