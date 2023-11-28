В Ростове-на-Дону задержали главаря казанской ОПГ, причастной к ряду убийств

В Ростове-на-Дону задержали главаря казанской организованной преступной группы (ОПГ) «Киноплёнка» из 1990-х, которая причастна к ряду убийств и покушений.

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«В Республике Татарстан уроженец Казани обвиняется в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 61-летнего мужчину обвиняют в преступлениях по статьям об убийстве, бандитизме, организации преступного сообщества, покушении на убийство, краже, а также незаконном хранении оружия.

По версии следствия, в 1997 году он создал в Казани ОПГ «Киноплёнка», участники которой совершили в ряде городов преступления, включая убийства.

В 2011 году 15 участников этой ОПГ были приговорены судом к различным срокам лишения свободы. При этом обвиняемому удалось скрыться от следствия.

«26 ноября 2023 года он был задержан в городе Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении.

Мужчину арестовали.

Ранее суд в Иркутской области приговорил члена организованной преступной группы к 14 годам лишения свободы по делу об убийстве и покушении на убийство более 20 лет назад.