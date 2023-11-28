В Ростове-на-Дону задержали главаря казанской ОПГ, причастной к ряду убийств
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
«В Республике Татарстан уроженец Казани обвиняется в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 61-летнего мужчину обвиняют в преступлениях по статьям об убийстве, бандитизме, организации преступного сообщества, покушении на убийство, краже, а также незаконном хранении оружия.
По версии следствия, в 1997 году он создал в Казани ОПГ «Киноплёнка», участники которой совершили в ряде городов преступления, включая убийства.
В 2011 году 15 участников этой ОПГ были приговорены судом к различным срокам лишения свободы. При этом обвиняемому удалось скрыться от следствия.
«26 ноября 2023 года он был задержан в городе Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении.
Мужчину арестовали.
Ранее суд в Иркутской области приговорил члена организованной преступной группы к 14 годам лишения свободы по делу об убийстве и покушении на убийство более 20 лет назад.