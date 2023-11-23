В Приангарье члена ОПГ приговорили к 14 годам колонии за убийство
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
«Суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Также суд постановил взыскать с него в пользу потерпевших 2,6 млн рублей в виде компенсации морального вреда.
Ранее сообщалось, что в Севастополе перед судом предстанут двое местных жителей по обвинению в убийстве, совершённом в 2013 году.