В Приангарье члена ОПГ приговорили к 14 годам колонии за убийство

Суд в Иркутской области приговорил члена организованной преступной группы к 14 годам лишения свободы по делу об убийстве и покушении на убийство более 20 лет назад.

РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. «Суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении. Также суд постановил взыскать с него в пользу потерпевших 2,6 млн рублей в виде компенсации морального вреда. Ранее сообщалось, что в Севастополе перед судом предстанут двое местных жителей по обвинению в убийстве, совершённом в 2013 году.