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В Приангарье члена ОПГ приговорили к 14 годам колонии за убийство

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«Мардан»
Суд в Иркутской области приговорил члена организованной преступной группы к 14 годам лишения свободы по делу об убийстве и покушении на убийство более 20 лет назад.
В Приангарье члена ОПГ приговорили к 14 годам колонии за убийство
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», —  говорится в сообщении.

Также суд постановил взыскать с него в пользу потерпевших 2,6 млн рублей в виде компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что в Севастополе перед судом предстанут двое местных жителей по обвинению в убийстве, совершённом в 2013 году.

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