В Крыму перед судом предстанут обвиняемые в убийстве, совершённом в 2013 году

В Севастополе перед судом предстанут двое местных жителей по обвинению в убийстве, совершённом в 2013 году.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на региональный СК России.

По имеющейся информации, в апреле 2013 года двое жителей села Верхнесадовое после распития алкоголя избили и выстрелом из револьвера убили своего знакомого.

«Сообщники оставили пострадавшего на улице, вернулись в кафе, где продолжили отдыхать, а по поводу происшествия сообщили правоохранительным органам ложную версию о якобы неосторожном обращении молодого человека с оружием», — рассказали в СК.

В апреле 2023 года следователи установили причастность мужчин к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае завершили расследование жестокого убийства 16-летней девушки.