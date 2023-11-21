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В Крыму перед судом предстанут обвиняемые в убийстве, совершённом в 2013 году

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В Севастополе перед судом предстанут двое местных жителей по обвинению в убийстве, совершённом в 2013 году.
В Крыму перед судом предстанут обвиняемые в убийстве, совершённом в 2013 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на региональный СК России.

По имеющейся информации, в апреле 2013 года двое жителей села Верхнесадовое после распития алкоголя избили и выстрелом из револьвера убили своего знакомого.

«Сообщники оставили пострадавшего на улице, вернулись в кафе, где продолжили отдыхать, а по поводу происшествия сообщили правоохранительным органам ложную версию о якобы неосторожном обращении молодого человека с оружием», — рассказали в СК.

В апреле 2023 года следователи установили причастность мужчин к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае завершили расследование жестокого убийства 16-летней девушки.

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