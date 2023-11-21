В Красноярском крае завершили расследование жестокого убийства 16-летней девушки

Прокуратура Красноярского края заявила о завершении расследования жестокого убийства 16-летней девушки в Дивногорске.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, ранее судимый за разбой, изнасилование, насильственные действия сексуального характера Иван Папенко 14 июля освободился из колонии и направился в Дивногорск, где после восьми дней пьянства отправился искать деньги на очередную порцию алкоголя.

Преступник отправился на старый виадук, где в 2015 году он изнасиловал и ограбил женщину. Там он и увидел девушку, которая шла на встречу к подруге, а после напал на неё, забрал бижутерию, телефон и, угрожая убийством, завёл её в безлюдное место в лесополосе, где совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера и хладнокровно убил.

Тело девушки 24 июля обнаружили волонтёры. По горячим следам правоохранительные органы установили причастность к убийству Папенко.

Преступнику за совершение особо тяжких преступлений в совокупности с рецидивом грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее суд вынес приговор уроженцу Тирасполя, который осуществил развратные действия против двух девочек в детском оздоровительном лагере «Черноморская зорька» в Анапе.