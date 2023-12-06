FT: события на границе Польши и Украины означают изменение настроя союзников
- РИА Новости
Об этом пишет газета Financial Times.
Как отметили авторы материала, протест польских перевозчиков на границе начался именно тогда, когда Украина попыталась добиться от Соединённых Штатов и Европейского союза выделения дополнительной помощи.
«Это в очередной раз показывает, как изменился настрой среди союзников», — говорится в публикации.
Ранее издание Newsweek писало, что Владимир Зеленский в последнее время столкнулся с серией неудач.