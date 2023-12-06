FT: события на границе Польши и Украины означают изменение настроя союзников

События на польско-украинской границе продемонстрировали, как изменился настрой союзников Киева по вопросу оказания дальнейшей поддержки.

Об этом пишет газета Financial Times.

Как отметили авторы материала, протест польских перевозчиков на границе начался именно тогда, когда Украина попыталась добиться от Соединённых Штатов и Европейского союза выделения дополнительной помощи.

«Это в очередной раз показывает, как изменился настрой среди союзников», — говорится в публикации.

Ранее издание Newsweek писало, что Владимир Зеленский в последнее время столкнулся с серией неудач.