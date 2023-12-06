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FT: события на границе Польши и Украины означают изменение настроя союзников

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События на польско-украинской границе продемонстрировали, как изменился настрой союзников Киева по вопросу оказания дальнейшей поддержки.
FT: события на границе Польши и Украины означают изменение настроя союзников
  • РИА Новости

Об этом пишет газета Financial Times.

Как отметили авторы материала, протест польских перевозчиков на границе начался именно тогда, когда Украина попыталась добиться от Соединённых Штатов и Европейского союза выделения дополнительной помощи.

«Это в очередной раз показывает, как изменился настрой среди союзников», — говорится в публикации.

Ранее издание Newsweek писало, что Владимир Зеленский в последнее время столкнулся с серией неудач.

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