Блинкен и глава МИД КНР обсудили усилия США по урегулированию на Ближнем Востоке
- AP
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Об этом говорится на сайте американского Госдепартамента.
«Госсекретарь США рассказал о своей недавней поездке на Ближний Восток и дипломатических усилиях США в регионе», — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны подтвердили намерение развивать прогресс, достигнутый по итогам переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.
Ранее стало известно, что США и Китай обсуждают график двусторонних военных контактов на предстоящий год.