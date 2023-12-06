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Блинкен и глава МИД КНР обсудили усилия США по урегулированию на Ближнем Востоке

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен провёл телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И, в ходе которого стороны обсудили дипломатические усилия США по урегулированию ближневосточного конфликта.
Блинкен и глава МИД КНР обсудили усилия США по урегулированию на Ближнем Востоке
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

Об этом говорится на сайте американского Госдепартамента.

«Госсекретарь США рассказал о своей недавней поездке на Ближний Восток и дипломатических усилиях США в регионе», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны подтвердили намерение развивать прогресс, достигнутый по итогам переговоров президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее стало известно, что США и Китай обсуждают график двусторонних военных контактов на предстоящий год.

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