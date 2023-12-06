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Полиция арестовала подростка за вооружённый угон автомобиля ФБР в Вашингтоне

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Сотрудники правоохранительных органов арестовали 17-летнего подростка за вооружённый угон автомобиля агента ФБР в Вашингтоне.
Полиция арестовала подростка за вооружённый угон автомобиля ФБР в Вашингтоне
  • Gettyimages.ru
  • © pattilabelle

Об этом говорится в заявлении вашингтонской полиции.

«Несовершеннолетний арестован в связи с вооружённым угоном автомобиля федерального агента», — говорится в релизе.

По данным ведомства, речь идёт о 17-летнем подростке, которого обвинили в происшествии как совершеннолетнего. 

Ранее житель Удмуртии убил сотрудника аварийно-спасательной газовой службы в городе Можга, после чего угнал его автомобиль и разбился насмерть.

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