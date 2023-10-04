Житель Удмуртии погиб в ДТП после убийства газовщика и угона его автомобиля

Житель Удмуртии убил сотрудника аварийно-спасательной газовой службы в городе Можга, после чего угнал его автомобиль и разбился насмерть.

Информация об этом появилась в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.

Отмечается, что мужчина, зарезав сотрудника газовой службы ножом, угнал его служебную машину.

После чего, по данным ведомства, он выехал на встречную полосу близ села Алнаши, где столкнулся с грузовиком и погиб.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье перевернулся автобус с детьми.

Также в Барнауле автобус сбил коляску с ребёнком.