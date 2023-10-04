Узнать больше

Житель Удмуртии погиб в ДТП после убийства газовщика и угона его автомобиля

Короткая ссылка
Житель Удмуртии убил сотрудника аварийно-спасательной газовой службы в городе Можга, после чего угнал его автомобиль и разбился насмерть.

Информация об этом появилась в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.

Отмечается, что мужчина, зарезав сотрудника газовой службы ножом, угнал его служебную машину.

После чего, по данным ведомства, он выехал на встречную полосу близ села Алнаши, где столкнулся с грузовиком и погиб.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье перевернулся автобус с детьми.

Также в Барнауле автобус сбил коляску с ребёнком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить