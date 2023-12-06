Экипаж разбившегося в Японии американского конвертоплана Osprey признан погибшим

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что весь экипаж потерпевшего крушение в Японии американского конвертоплана Osprey, включая не обнаруженных до сих пор двух человек, признан погибшим.

Об этом пишет РИА Новости. По словам Мацуно, Япония передала США свои соболезнования. Ранее конвертоплан США с 8 людьми на борту упал в море около берегов Японии. Позже спасатели обнаружили обломки разбившегося в Японии конвертоплана США Osprey.