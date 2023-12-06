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Экипаж разбившегося в Японии американского конвертоплана Osprey признан погибшим

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Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что весь экипаж потерпевшего крушение в Японии американского конвертоплана Osprey, включая не обнаруженных до сих пор двух человек, признан погибшим.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Мацуно, Япония передала США свои соболезнования.

Ранее конвертоплан США с 8 людьми на борту упал в море около берегов Японии.

Позже спасатели обнаружили обломки разбившегося в Японии конвертоплана США Osprey.

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