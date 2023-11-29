Конвертоплан США с 8 людьми на борту упал в море около берегов Японии

Американский конвертоплан Osprey упал в море в районе префектуры Кагосима в Японии, на борту находились восемь человек.

Gettyimages.ru

Об этом сообщает NHK. В район происшествия направлены патрульные катера и самолёты. Точных данных о пострадавших или погибших пока нет. В сентябре военный грузовой конвертоплан США Osprey совершил аварийную посадку в гражданском аэропорту Оита.