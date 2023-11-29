Конвертоплан США с 8 людьми на борту упал в море около берегов Японии
Американский конвертоплан Osprey упал в море в районе префектуры Кагосима в Японии, на борту находились восемь человек.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает NHK.
В район происшествия направлены патрульные катера и самолёты.
Точных данных о пострадавших или погибших пока нет.
В сентябре военный грузовой конвертоплан США Osprey совершил аварийную посадку в гражданском аэропорту Оита.
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