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Конвертоплан США с 8 людьми на борту упал в море около берегов Японии

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Американский конвертоплан Osprey упал в море в районе префектуры Кагосима в Японии, на борту находились восемь человек.
Конвертоплан США с 8 людьми на борту упал в море около берегов Японии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает NHK.

В район происшествия направлены патрульные катера и самолёты.

Точных данных о пострадавших или погибших пока нет.

В сентябре военный грузовой конвертоплан США Osprey совершил аварийную посадку в гражданском аэропорту Оита.

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