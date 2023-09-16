NHK: конвертоплан США Osprey совершил аварийную посадку в Японии
Военный грузовой конвертоплан США Osprey совершил аварийную посадку в гражданском аэропорту Оита, сообщает телеканал NHK.
- Gettyimages.ru
Отмечается, что в результате никто не пострадал.
Причины произошедшего пока не известны.
В начале августа двухместный одномоторный самолëт разбился на территории аэропорта Ван-Найс недалеко от Лос-Анджелеса, два человека погибли.
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