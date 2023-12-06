Посол Цви: в ЦАХАЛ в ходе боёв с ХАМАС есть погибшие с фамилиями выходцев из СССР

Солдаты ЦАХАЛ с фамилиями выходцев из СССР есть среди погибших в ходе боёв с ХАМАС в секторе Газа.

Об этом, как информирует ТАСС, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.

«Я могу только сказать, что если ты смотришь на имена погибших, то там есть имена, у которых явно корни из стран Советского Союза», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что не знает, есть ли среди погибших бойцов израильтяне с гражданством России.

Ранее стало известно, что Бен Цви завершает миссию в России.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ перешёл к третьей фазе наземной операции в Газе.