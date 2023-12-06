Посол Цви: в ЦАХАЛ в ходе боёв с ХАМАС есть погибшие с фамилиями выходцев из СССР
Об этом, как информирует ТАСС, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви.
«Я могу только сказать, что если ты смотришь на имена погибших, то там есть имена, у которых явно корни из стран Советского Союза», — сказал дипломат.
При этом он отметил, что не знает, есть ли среди погибших бойцов израильтяне с гражданством России.
Ранее стало известно, что Бен Цви завершает миссию в России.
Также сообщалось, что ЦАХАЛ перешёл к третьей фазе наземной операции в Газе.