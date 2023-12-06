Минздрав Румынии объявил в стране эпидемию кори

Министерство здравоохранения Румынии объявило в стране эпидемию кори.

Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Отмечается, что уже было зарегистрировано около 2 тыс. заражений этим вирусом в 29 уездах.

При этом в министерстве подчеркнули, что обеспечат возможность вакцинации детей в возрасте от 9 до 11 месяцев, притом что обычно прививку от кори делают в 12 месяцев.

Ранее врач Олег Абакумов рассказал о симптомах кори.

Также стало известно, что экс-президент Польши Лех Валенса был госпитализирован с коронавирусом.