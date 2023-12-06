Освобождённая ХАМАС Елена Труфанова просит помочь вернуть из плена ХАМАС её сына

Елена Труфанова, освобождённая из плена ХАМАС, поблагодарила российское правительство и президента за помощь в её вызволении. Она рассказала, что в заложниках палестинского движения остаётся её единственный сын Александр.

Как рассказала Елена, 7 октября она попала в плен к ХАМАС.

«Когда мы уже освободились, благодаря российскому правительству, благодаря помощи российского правительства и лично Владимира Владимировича Путина, за что я очень всем благодарна, в тот день, когда мы освободились, я узнала, что мужа моего больше нет, он погиб, и мой единственный сын в плену у ХАМАС», — сказала женщина.

Она попросила всех, кто может, помочь вернуть сына.

«До тех пор пока мой сын, Саша, не со мной, я не живу, я просто жду, пока он вернётся. Это единственная моя цель сейчас, это единственная моя надежда. И я очень-очень прошу российское правительство, президента России Владимира Владимировича Путина, всех, кто может помочь, вы наша единственная, последняя надежда», — сказала Елена.

Также освобождённая из плена ХАМАС 73-летняя россиянка Ирина Тати, мама Елены, выразила слова благодарности России за помощь в освобождении. Она попросила российскую сторону помочь освободить её внука.

Вечером 29 ноября в израильской армии сообщили о прибытии на территорию государства двух освобождённых в секторе Газа заложниц.

Перед этим «Бригады аль-Кассама» заявили об освобождении двоих российских задержанных.