Освобождённая ХАМАС россиянка Тати поблагодарила Россию и попросила спасти внука

Освобождённая из плена ХАМАС 73-летняя россиянка Ирина Тати выразила слова благодарности России и президенту Владимиру Путину за помощь в освобождении. Она попросила российскую сторону помочь освободить её внука Александра Труфанова, который остаётся в плену у боевиков.

«Я Ирина Тати, гражданка России, и я благодарная правительству России, лично Владимиру Владимировичу Путину за то, что я сейчас здесь нахожусь и даю это интервью, потому что меня освободили, как мне объяснили, только благодаря помощи российского правительства», — сказала женщина.

Каждый день, каждый час и каждая минута, проведённая в заложниках, — это очень тяжело, отметила Тати.

«Я обращаюсь ко всем российским гражданам: помогите нам, пожалуйста, сейчас мой внук находится в заложниках. Мы не знаем точно, где он, мы не знаем, у кого он... Меня по крайней мере не мучили, а что происходит с ним — я не знаю», — сказала собеседница RT.

Она также рассказала, что её дочь Елена потеряла мужа.

Родственница освобождённых россиянок ранее рассказала RT, что Ирина и её дочь были освобождены из плена ХАМАС 29 ноября.