Освобождённая ХАМАС россиянка Тати поблагодарила Россию и попросила спасти внука
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«Я Ирина Тати, гражданка России, и я благодарная правительству России, лично Владимиру Владимировичу Путину за то, что я сейчас здесь нахожусь и даю это интервью, потому что меня освободили, как мне объяснили, только благодаря помощи российского правительства», — сказала женщина.
Каждый день, каждый час и каждая минута, проведённая в заложниках, — это очень тяжело, отметила Тати.
«Я обращаюсь ко всем российским гражданам: помогите нам, пожалуйста, сейчас мой внук находится в заложниках. Мы не знаем точно, где он, мы не знаем, у кого он... Меня по крайней мере не мучили, а что происходит с ним — я не знаю», — сказала собеседница RT.
Она также рассказала, что её дочь Елена потеряла мужа.
Родственница освобождённых россиянок ранее рассказала RT, что Ирина и её дочь были освобождены из плена ХАМАС 29 ноября.