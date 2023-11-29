Родственница: из плена ХАМАС освобождены россиянка Ирина и её дочь Елена
По словам женщины, в первый день нападения ХАМАС погиб муж Елены Виталий.
«Двойственное состояние... С одной стороны, я очень-очень рада, что есть родные и близкие, которые выпущены. С другой стороны, я понимаю, что борьба ещё продолжается... Россия помогает вытаскивать своих граждан, я это вижу», — сказала собеседница.
Вечером 29 ноября в израильской армии сообщили о прибытии на территорию государства двух освобождённых в секторе Газа заложниц.
Перед этим «Бригады аль-Кассама» заявили об освобождении двоих российских задержанных.