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Родственница: из плена ХАМАС освобождены россиянка Ирина и её дочь Елена

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Из плена ХАМАС 29 ноября были освобождены 73-летняя россиянка Ирина и её 50-летняя дочь Елена. Они не планируют возвращаться в Россию. Об этом рассказала RT двоюродная сестра Елены Мария. Она отметила, что в плену остаются её племянник и его невеста.

По словам женщины, в первый день нападения ХАМАС погиб муж Елены Виталий.

«Двойственное состояние... С одной стороны, я очень-очень рада, что есть родные и близкие, которые выпущены. С другой стороны, я понимаю, что борьба ещё продолжается... Россия помогает вытаскивать своих граждан, я это вижу», — сказала собеседница.

Вечером 29 ноября в израильской армии сообщили о прибытии на территорию государства двух освобождённых в секторе Газа заложниц.

Перед этим «Бригады аль-Кассама» заявили об освобождении двоих российских задержанных.

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