США вводят ограничения против причастных к насилию на Западном берегу Иордана
- AP
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Его заявление приведено на сайте Госдепартамента.
Как сказано в заявлении Блинкена, Госдеп вводит новую политику визовых ограничений, которая направлена на лиц, причастных к подрыву безопасности на Западном берегу реки Иордан, в том числе путём совершения актов насилия и других действий, ограничивающих доступ гражданских к базовым услугам и предметам первой необходимости.
По его словам, Вашингтон продолжит добиваться привлечения к ответственности за акты насилия в отношении гражданского населения на Западном берегу.
1 декабря Блинкен сообщал, что Вашингтон ожидает от Израиля новых шагов по пресечению насилия в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан, параллельно с этим рассматривая собственные меры.