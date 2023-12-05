США вводят ограничения против причастных к насилию на Западном берегу Иордана

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Госдеп вводит ограничения в отношении причастных к насилию над гражданскими на Западном берегу реки Иордан.

Его заявление приведено на сайте Госдепартамента.

Как сказано в заявлении Блинкена, Госдеп вводит новую политику визовых ограничений, которая направлена на лиц, причастных к подрыву безопасности на Западном берегу реки Иордан, в том числе путём совершения актов насилия и других действий, ограничивающих доступ гражданских к базовым услугам и предметам первой необходимости.

По его словам, Вашингтон продолжит добиваться привлечения к ответственности за акты насилия в отношении гражданского населения на Западном берегу.

1 декабря Блинкен сообщал, что Вашингтон ожидает от Израиля новых шагов по пресечению насилия в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан, параллельно с этим рассматривая собственные меры.