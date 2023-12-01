Блинкен: США ждут от Израиля пресечения насилия против жителей Западного берега
Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве, передаёт РИА Новости.
«Что касается насилия, мы ожидаем от израильского правительства новых шагов, призванных пресечь его», — сказал Блинкен.
При этом он выразил глубокую обеспокоенность относительно предложений расширять еврейские поселения на Западном берегу.
Ранее президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с Блинкеном настоял на полном прекращении огня в Газе.
Также Блинкен назвал процесс перемирия между Израилем и ХАМАС результативным.