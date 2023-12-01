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Блинкен: США ждут от Израиля пресечения насилия против жителей Западного берега

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ожидает от Израиля новых шагов по пресечению насилия в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан, параллельно с этим рассматривая собственные меры.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве, передаёт РИА Новости.

«Что касается насилия, мы ожидаем от израильского правительства новых шагов, призванных пресечь его», — сказал Блинкен.

При этом он выразил глубокую обеспокоенность относительно предложений расширять еврейские поселения на Западном берегу.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с Блинкеном настоял на полном прекращении огня в Газе.

Также Блинкен назвал процесс перемирия между Израилем и ХАМАС результативным.

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