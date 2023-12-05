Директор ФБР Рэй уверен, что в США действует «много российских разведчиков»
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«У них есть офицеры разведки здесь, в США. Слишком много по любым стандартам», — сказал Рэй, отвечая на вопросы сенатора Линдси Грэма. Его выступление транслировали американские телеканалы.
По словам директора ФБР, у России «одна из самых передовых в мире наступательных киберпрограмм».
В апреле Fox News сообщил, что ФБР пытается вербовать россиян для сбора разведданных через социальные сети.
Также Центральное разведывательное управление США создало Telegram-канал в попытке вербовать россиян в интернете.