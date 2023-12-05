Директор ФБР Рэй уверен, что в США действует «много российских разведчиков»

Директор ФБР Кристофер Рэй уверен, что в Соединённых Штатах действует «слишком большое» число российских разведчиков. Такое заявление он сделал во время слушаний в конгрессе.

«У них есть офицеры разведки здесь, в США. Слишком много по любым стандартам», — сказал Рэй, отвечая на вопросы сенатора Линдси Грэма. Его выступление транслировали американские телеканалы.

По словам директора ФБР, у России «одна из самых передовых в мире наступательных киберпрограмм».

В апреле Fox News сообщил, что ФБР пытается вербовать россиян для сбора разведданных через социальные сети.

Также Центральное разведывательное управление США создало Telegram-канал в попытке вербовать россиян в интернете.