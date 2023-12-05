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Британия доставила более 74 т гуманитарной помощи для жителей Газы

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Великобритания доставила более 74 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа.
Британия доставила более 74 т гуманитарной помощи для жителей Газы
  • AFP
  • © MAHMUD HAMS

Об этом сообщил глава британского Минобороны Грант Шаппс.

«Четыре самолёта британских ВВС с более чем 74 т помощи приземлились в Египте», — цитирует его РИА Новости.

Шаппс также заявил, что рассматривает задействование кораблей Argus и Lyme Bay для оказания гумпомощи на Ближнем Востоке.

Ранее директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко сообщил, что МЧС России с начала гуманитарной миссии для населения Газы доставило 288 т помощи.

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