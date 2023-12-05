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Politis: банкам Кипра дали указание прекратить операции с рублями

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Власти Кипра дали указание всем банкам страны прекратить операции в рублях на фоне прибытия на остров делегации из 24 сотрудников правоохранительных органов США, в том числе ФБР и FinCEN (агентство по борьбе с финансовыми преступлениями), которые примут участие в расследовании случаев возможного нарушения антироссийских санкций.
Politis: банкам Кипра дали указание прекратить операции с рублями
  • Gettyimages.ru
  • © chekat

Об этом пишет кипрская газета Politis.

Вместе с этим в юридических и бухгалтерских конторах уже проводятся расследования по факту «злоупотребления процедурой быстрой регистрации бизнеса», которая позволяет гражданам России получить вид на жительство и разрешение на работу на Кипре, а также воспользоваться налоговыми льготами, говорится в статье.

В сентябре Bloomberg писал, что российские бизнесмены с февраля прошлого года вывели из Европы в Россию и некоторые дружественные страны активы на $50 млрд.

По данным агентства, акционеры компаний United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc одобрили их редомициляцию с Кипра в Россию в течение месяца.

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