Politis: банкам Кипра дали указание прекратить операции с рублями
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Об этом пишет кипрская газета Politis.
Вместе с этим в юридических и бухгалтерских конторах уже проводятся расследования по факту «злоупотребления процедурой быстрой регистрации бизнеса», которая позволяет гражданам России получить вид на жительство и разрешение на работу на Кипре, а также воспользоваться налоговыми льготами, говорится в статье.
В сентябре Bloomberg писал, что российские бизнесмены с февраля прошлого года вывели из Европы в Россию и некоторые дружественные страны активы на $50 млрд.
По данным агентства, акционеры компаний United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc одобрили их редомициляцию с Кипра в Россию в течение месяца.