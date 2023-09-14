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Bloomberg: российские бизнесмены вывели из Европы в Россию активы на $50 млрд

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Российские бизнесмены с февраля прошлого года вывели из Европы в Россию и некоторые дружественные страны активы на $50 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Bloomberg: российские бизнесмены вывели из Европы в Россию активы на $50 млрд
  • Gettyimages.ru

По данным агентства, акционеры компаний United Medical Group CY Plc и MD Medical Group Investments Plc, контролируемых Игорем Шиловым и Марком Курцером, одобрили их редомициляцию с Кипра в Россию в течение последнего месяца.

Отмечается, что это решение позволит увеличить общую стоимость активов, которые были выведены в другие страны российскими бизнесменами с февраля 2022 года, «по меньшей мере до $50 млрд».

Ранее стало известно, что Евросоюз перестал называть олигархами российских бизнесменов при введении против них санкций.

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