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Bloomberg: визиты Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию бросают вызов Западу

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Поездки президента России Владимира Путина в страны Персидского залива выглядят как вызов для стран Евросоюза и США, которые пытаются изолировать российское руководство на фоне спецоперации на Украине, пишет Bloomberg.
Bloomberg: визиты Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию бросают вызов Западу
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Агентство отмечает, что российская экономика при этом нашла «уверенную опору».

«Сотрудничество стран Персидского залива с Москвой будет в центре внимания во время визита», — говорится в материале, в котором также утверждается, что взаимодействие стран важно и в связи с «зависимостью России от доходов в сфере энергетики».

Помощник президента России Юрий Ушаков 5 декабря сообщил, что Владимир Путин обсудит с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана их подключение к БРИКС.

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