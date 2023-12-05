Bloomberg: визиты Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию бросают вызов Западу

Поездки президента России Владимира Путина в страны Персидского залива выглядят как вызов для стран Евросоюза и США, которые пытаются изолировать российское руководство на фоне спецоперации на Украине, пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что российская экономика при этом нашла «уверенную опору».

«Сотрудничество стран Персидского залива с Москвой будет в центре внимания во время визита», — говорится в материале, в котором также утверждается, что взаимодействие стран важно и в связи с «зависимостью России от доходов в сфере энергетики».

Помощник президента России Юрий Ушаков 5 декабря сообщил, что Владимир Путин обсудит с главами ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирана их подключение к БРИКС.