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Глава МВД Колокольцев обсудил с коллегой из Китая работу России в Интерполе

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Глава МВД России Владимир Колокольцев и министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун обсудили российско-китайское сотрудничество в правоохранительной сфере. Российский министр отметил, что связи Москвы и Пекина становятся крепче, несмотря на беспрецедентное по своим масштабам санкционное давление Запада.
Глава МВД Колокольцев обсудил с коллегой из Китая работу России в Интерполе
  • © mvdmedia.ru

Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев напомнил, что под предлогом надуманных обвинений продвигаются попытки ограничить Россию в использовании информационных каналов Интерпола для розыска преступников и даже приостановить членство страны в организации.

В частности, введён особый режим обработки запросов российской стороны. Это затягивает процессы размещения сведений о разыскиваемых лицах в базах данных Генерального секретариата Интерпола, подчеркнул российский министр.

Глава российского ведомства высоко оценил готовность китайских коллег помогать в получении значимой информации по каналам Интерпола и отметил высокую результативность взаимодействия.

Накануне глава МВД Владимир Колокольцев прибыл в Пекин для переговоров с министром общественной безопасности Китая.

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