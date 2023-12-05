Глава МВД Колокольцев обсудил с коллегой из Китая работу России в Интерполе
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Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Колокольцев напомнил, что под предлогом надуманных обвинений продвигаются попытки ограничить Россию в использовании информационных каналов Интерпола для розыска преступников и даже приостановить членство страны в организации.
В частности, введён особый режим обработки запросов российской стороны. Это затягивает процессы размещения сведений о разыскиваемых лицах в базах данных Генерального секретариата Интерпола, подчеркнул российский министр.
Глава российского ведомства высоко оценил готовность китайских коллег помогать в получении значимой информации по каналам Интерпола и отметил высокую результативность взаимодействия.
Накануне глава МВД Владимир Колокольцев прибыл в Пекин для переговоров с министром общественной безопасности Китая.