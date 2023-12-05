Глава МВД Колокольцев обсудил с коллегой из Китая работу России в Интерполе

Глава МВД России Владимир Колокольцев и министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун обсудили российско-китайское сотрудничество в правоохранительной сфере. Российский министр отметил, что связи Москвы и Пекина становятся крепче, несмотря на беспрецедентное по своим масштабам санкционное давление Запада.

Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Колокольцев напомнил, что под предлогом надуманных обвинений продвигаются попытки ограничить Россию в использовании информационных каналов Интерпола для розыска преступников и даже приостановить членство страны в организации.

В частности, введён особый режим обработки запросов российской стороны. Это затягивает процессы размещения сведений о разыскиваемых лицах в базах данных Генерального секретариата Интерпола, подчеркнул российский министр.

Глава российского ведомства высоко оценил готовность китайских коллег помогать в получении значимой информации по каналам Интерпола и отметил высокую результативность взаимодействия.

Накануне глава МВД Владимир Колокольцев прибыл в Пекин для переговоров с министром общественной безопасности Китая.