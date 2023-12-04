Глава МВД России Колокольцев прибыл в Китай

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Пекин, там он проведёт переговоры с министром общественной безопасности Китая Ван Сяохуном.

Министры обсудят актуальные вопросы сотрудничества России и Китая в правоохранительной сфере, рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

Также Колокольцев посетит музей полиции Пекина. Программа поездки предусматривает и посещение города Сианя для ознакомления с деятельностью полиции по обеспечению безопасности проведения крупных международных мероприятий.

В ноябре министр внутренних дел России посетил Кубу, где его встретил президент республики Мигель Диас-Канель Бермудес. Также российский министр встретился с выдающимся политиком Раулем Кастро.