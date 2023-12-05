В Польше задержали укравшую в Дании 30 велосипедов гражданку Украины

Гражданку Украины задержали в Польше за кражу 30 велосипедов в Дании.

Об этом сообщил представитель Бещадского отдела Пограничной стражи Пётр Закелаж.

«Дело касается 30 двухколёсных транспортных средств, украденных на территории Дании. Затем они перевозились в Германию», — цитирует его РИА Новости.

Женщину арестовали на 60 суток.

Ранее украинца обвинили в убийстве жены и дочерей в Польше.

Также сообщалось, что беженцы с Украины устроили скандал в отеле в Шотландии.