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В Польше задержали укравшую в Дании 30 велосипедов гражданку Украины

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Гражданку Украины задержали в Польше за кражу 30 велосипедов в Дании.
В Польше задержали укравшую в Дании 30 велосипедов гражданку Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Foremniakowski

Об этом сообщил представитель Бещадского отдела Пограничной стражи Пётр Закелаж.

«Дело касается 30 двухколёсных транспортных средств, украденных на территории Дании. Затем они перевозились в Германию», — цитирует его РИА Новости.

Женщину арестовали на 60 суток.

Ранее украинца обвинили в убийстве жены и дочерей в Польше.

Также сообщалось, что беженцы с Украины устроили скандал в отеле в Шотландии.

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