RT в Telegram
Подпишись

Депутат Водолацкий сравнил генерала армии США Милли с нацистом

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что Марк Милли, занимавший пост главы комитета начальников штабов США, в немецком Висбадене в 2022 году призывал украинцев «резать горло» каждому россиянину.
Депутат Водолацкий сравнил генерала армии США Милли с нацистом
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

По словам депутата, такие призывы свидетельствуют о том, что идеология нацизма «присутствует в мозгах» не только нового поколения Украины, но и американских генералов.

«Чем заканчивается нацизм и идеи национализма, мы уже прекрасно знаем, когда к власти пришёл (Адольф. — RT) Гитлер. Сегодня история повторяется, но она не должна повториться такими страшными трагедиями, поэтому необходимо и американцам задуматься, и в том числе о своём будущем, что будет, если у власти будут такие нацисты, как генерал Милли», — объяснил он.

По мнению собеседника RT, Россия приняла правильное решение, начав СВО.

«Это ещё раз подтверждают такие заявления, что нам необходимо калёным железом помочь украинскому народу снять с себя эту пелену забвения, вырезать эту раковую опухоль под названием «нацизм», который сегодня существует на Украине, и вернуть Украину в нормальное, добрососедское русло», — заключил он.

Ранее Милли, занимавший пост главы Объединённого комитета начальников штабов США, в немецком Висбадене в 2022 году призывал украинцев «резать горло» каждому россиянину.

Помимо прочего, американский военный прямо призывал украинцев совершать террористические акты против мирных россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить