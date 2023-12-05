Депутат Водолацкий сравнил генерала армии США Милли с нацистом

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что Марк Милли, занимавший пост главы комитета начальников штабов США, в немецком Висбадене в 2022 году призывал украинцев «резать горло» каждому россиянину.

По словам депутата, такие призывы свидетельствуют о том, что идеология нацизма «присутствует в мозгах» не только нового поколения Украины, но и американских генералов.

«Чем заканчивается нацизм и идеи национализма, мы уже прекрасно знаем, когда к власти пришёл (Адольф. — RT) Гитлер. Сегодня история повторяется, но она не должна повториться такими страшными трагедиями, поэтому необходимо и американцам задуматься, и в том числе о своём будущем, что будет, если у власти будут такие нацисты, как генерал Милли», — объяснил он.

По мнению собеседника RT, Россия приняла правильное решение, начав СВО.

«Это ещё раз подтверждают такие заявления, что нам необходимо калёным железом помочь украинскому народу снять с себя эту пелену забвения, вырезать эту раковую опухоль под названием «нацизм», который сегодня существует на Украине, и вернуть Украину в нормальное, добрососедское русло», — заключил он.

Ранее Милли, занимавший пост главы Объединённого комитета начальников штабов США, в немецком Висбадене в 2022 году призывал украинцев «резать горло» каждому россиянину.

Помимо прочего, американский военный прямо призывал украинцев совершать террористические акты против мирных россиян.