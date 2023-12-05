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Путин обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии экономику и инвестиции

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Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече 6 декабря обсудят экономику, инвестиции и региональные вопросы.
Путин обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии экономику и инвестиции
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Кремле.

«Имеется в виду обсудить вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудят взаимодействие в многосторонних форматах,

Путин совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию 6 декабря.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сфера нефти будет в повестке визитов Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

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