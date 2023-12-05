Путин обсудит с наследным принцем Саудовской Аравии экономику и инвестиции
- РИА Новости
Об этом сообщили в Кремле.
«Имеется в виду обсудить вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях», — говорится в сообщении.
Стороны также обсудят взаимодействие в многосторонних форматах,
Путин совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию 6 декабря.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сфера нефти будет в повестке визитов Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.