Песков: сфера нефти будет в повестке визитов Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сфера нефти будет в повестке визитов российского лидера Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию,

Он отметил, что прежде всего будут обсуждаться темы двусторонних отношений.

Отвечая на вопрос, будут ли обсуждаться в ходе визита Путина в эти ближневосточные страны какие-то координированные действия на рынке нефти, Песков заявил, что тема энергоресурсов всегда находится на повестке дня.

По его словам, все обсуждения, связанные с нефтью, ведутся в рамках формата ОПЕК+.

«Но, разумеется, взаимодействие в этой области — оно всегда на повестке дня», — подчеркнул представитель Кремля.

Путин совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию 6 декабря.