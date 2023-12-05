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Песков: сфера нефти будет в повестке визитов Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сфера нефти будет в повестке визитов российского лидера Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию,
Песков: сфера нефти будет в повестке визитов Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
  • Gettyimages.ru
  • © NiseriN

Он отметил, что прежде всего будут обсуждаться темы двусторонних отношений. 

Отвечая на вопрос, будут ли обсуждаться в ходе визита Путина в эти ближневосточные страны какие-то координированные действия на рынке нефти, Песков заявил, что тема энергоресурсов всегда находится на повестке дня.

По его словам, все обсуждения, связанные с нефтью, ведутся в рамках формата ОПЕК+.

«Но, разумеется, взаимодействие в этой области — оно всегда на повестке дня», — подчеркнул представитель Кремля.

Путин совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию 6 декабря.

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