Песков: сфера нефти будет в повестке визитов Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию
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Он отметил, что прежде всего будут обсуждаться темы двусторонних отношений.
Отвечая на вопрос, будут ли обсуждаться в ходе визита Путина в эти ближневосточные страны какие-то координированные действия на рынке нефти, Песков заявил, что тема энергоресурсов всегда находится на повестке дня.
По его словам, все обсуждения, связанные с нефтью, ведутся в рамках формата ОПЕК+.
«Но, разумеется, взаимодействие в этой области — оно всегда на повестке дня», — подчеркнул представитель Кремля.
Путин совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию 6 декабря.