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На Запорожской АЭС прошла 14-я ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ

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На Запорожской атомной электростанции (АЭС) прошла 14-я ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
На Запорожской АЭС прошла 14-я ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ
  • AFP
  • © Andrey BORODULIN

Об этом говорится в официальном Telegram-канале станции.

Отмечается, что в составе миссии четыре инспектора, задачами которых являются наблюдение и оценка состояния безопасности станции. 

Эксперты МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита гендиректора агентства Рафаэля Гросси на станцию.

В ноябре начальник войск РХБЗ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил о снижении числа атак на Запорожскую АЭС в сравнении с периодом начала СВО.

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