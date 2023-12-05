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В Турции предупредили Израиль о последствиях преследования в стране ХАМАС

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Глава МВД Турции Али Ерликая предупредил Израиль о последствиях возможной операции израильских спецслужб на турецкой территории против представителей палестинского движения ХАМАС.
В Турции предупредили Израиль о последствиях преследования в стране ХАМАС
  • AFP
  • © JACK GUEZ

Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

«Наши спецслужбы уже сделали соответствующее заявление. Подобная инициатива неприемлема, цена за неё будет очень серьёзной», — сказал Ерликая.

Он также добавил, что соответствующий вопрос обсуждался на заседании турецкого правительства.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что спецслужбы Израиля разрабатывают план, предполагающий ликвидацию лидеров ХАМАС по всему миру.

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